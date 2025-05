Benicio del Toro fala sobre lado 'esperançoso' de novo filme de Wes Anderson: 'Muito bonitO'

Grandes atores nos bastidores

Eles vivem como se fosse uma trupe teatral. Todos ficam na filmagem por quanto tempo quiserem e puderem, mesmo que suas participações sejam minúsculas - como a de Bill Murray, espécie de amuleto da sorte de Anderson, que aparece bem pouco aqui. Quando possível, todos se hospedam no mesmo lugar, ou pelo menos vão ao set todos os dias juntos. Não há trailers para passar o tempo entre uma cena e outra. Todo o elenco e os cabeças de departamento tomam café, almoçam e principalmente jantam todos os dias juntos.

"Esses jantares são famosos, mas eu não consegui participar muito deles", contou Del Toro. "Tom Hanks disse que perdeu o sono quando leu o roteiro e viu o tamanho do meu papel. Então muitas vezes eu precisava me afastar para me preparar para o dia seguinte ou a semana seguinte. Wes foi muito compreensivo. Mas eu fiz questão de estar lá toda vez que um dos atores estava se despedindo do set."

Lado sombrio

Tanto Zsa-Zsa quanto grande parte dos personagens secundários são homens milionários como os magnatas da realidade, como Aristóteles Onassis, e da ficção, como o Charles Foster Kane de Cidadão Kane. É inevitável pensar na influência que tiveram ao longo da história, dos chamados "robber barons" da Era Dourada do século 19 nos Estados Unidos aos dias de hoje.

Wright, que trabalhou pela terceira vez com o cineasta, depois de A Crônica Francesa e Asteroid City, explicou que, com seu personagem, Marty, Anderson estava focando intensamente no absurdo. "Historicamente fomos impactados por homens como Zsa-Zsa, especialmente agora, pelo menos nos Estados Unidos. Parece que estamos experimentando um capitalismo desnudo, com menos preocupação com o bem comum e mais consigo mesmo. Mas Wes queria explorar como esse lado ridículo é a antítese do amor."