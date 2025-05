Sydney Sweeney lança sabonete feito com água do próprio banho

A fragrância, segundo a marca, é de pinho, abeto e musgo, e custará 8 dólares, aproximadamente R$ 45, na cotação atual. Também serão sorteados 100 ganhadores aleatórios, de 18 anos ou mais, para receber o produto gratuitamente. "Eu queria que ele se inclinasse para as raízes da minha casa, então há esse cheiro realmente ao ar livre de, como, pinho e musgo e abeto terrosos", complementou ela.

A "brincadeira" com a água de banho da atriz de Euphoria, The White Lotus e The Voyeurs começou em 2024, quando ela lançou outro produto pela marca. No comercial, Sydney pergunta quem gostaria de sua "água de banho".

A propaganda viralizou nas redes sociais. "Sydney disse: 'Vamos fazer isso!'", escreveu a marca na legenda da propaganda.

Nos comentários da publicação, internautas dividiram opiniões. "Isso é meio nojento", comentou um. "Vocês precisam tocar em um pouco de grama", complementou outro. "Sydney, eu te adoro, mas sei lá", brincou um.

Entretanto, alguns gostaram do produto "inusitado": "Único jeito de fazer um homem tomar banho".