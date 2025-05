Russell Crowe conta por que recusou oferta de US$ 100 milhões para fazer 'O Senhor dos Anéis'

Russell Crowe revelou ter recusado um dos papéis mais importantes do universo nerd como Aragorn, em O Senhor dos Anéis. "Tive a sensação de que quem tomou a decisão de me contratar foi o estúdio, não o diretor do filme", contou ele, à GQ britânica, durante uma entrevista em que responde comentários de internautas.

O papel lhe renderia cerca de US$ 100 milhões (algo como R$ 566 milhões na cotação atual).

Segundo ele, a decisão de não aceitar veio após uma conversa com o diretor do longa, Peter Jackson. "Eu falei com o Peter Jackson no telefone e ele não estava dizendo as coisas que diretores normalmente te dizem quando estão tentando te atrair para um projeto", comentou. "Eu meio que tive a sensação de que ele já tinha outra pessoa em mente para fazer [o papel]. Dizer 'sim' iria, na verdade, atrapalhar."