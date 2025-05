Quando os próximos episódios de 'Gostinho de Amor' serão lançados na Netflix?

O dorama sul-coreano Gostinho de Amor está entre as séries mais assistidas na Netflix. A trama tem como cenário um pequeno restaurante, onde se desenvolve o improvável romance entre um herdeiro arrogante e uma chef discreta com receitas encantadoras.

A série está sendo lançada semanalmente na plataforma de streaming, às segundas e terças-feiras, com seis capítulos já disponíveis para assistir. No total, Gostinho de Amor terá 10 episódios, todos com cerca de uma hora de duração.

Veja quando saem os próximos episódios de 'Gostinho de Amor':