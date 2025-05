Norah Jones de volta, seis anos depois

Após um hiato de dois anos, o Popload Festival ganha, enfim, uma nova edição em São Paulo. O destaque do lineup é a presença da cantora americana Norah Jones, conhecida por sucessos como Don’t Know Why e Come Away With Me. A última vez em que ela esteve aqui foi em 2019. Agora, ela apresenta o álbum Visions, lançado em março.

Além de Norah Jones, sobem ao palco do Parque Ibirapuera, no sábado, atrações como St. Vincent, Laufey, Kim Gordon e The Lemon Twigs. Entre os convidados nacionais estão artistas como Samuel Rosa, que se apresenta ao lado da banda Terno Rei, e a cantora Tássia Reis.

Popload Festival