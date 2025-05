Lívia Andrade desabafa após pouso de emergência: 'Mais um livramento'

Ela também comentou sobre o carinho do público. "Muita gente acompanhou esse pouso e vi pelas mensagens a aflição de vocês e a torcida para que tudo desse certo. E tivemos um final feliz."

Por fim, Lívia destacou como a situação interfere em seu modo de viver a partir de agora. "Estou me sentindo renovada e a cada livramento que tenho passo a viver a vida mais intensamente", afirmou.

O que aconteceu?

O incidente aéreo aconteceu após o King Air Beechcraft E90, que tinha partido de Goiás com destino ao aeroporto Campo de Marte, na capital paulista, declarar problemas no sensor do trem de pouso.

O piloto, então, sobrevoou a capital por alguns minutos para gastar combustível e deixar o bimotor mais leve, até conseguir pousar em segurança no aeroporto de Jundiaí, por volta das 19h38.

Na aterrissagem, o trem de pouso voltou a funcionar normalmente e todas as sete pessoas - piloto, copiloto e cinco passageiros - que estavam a bordo ficaram em segurança. A identidade dos demais ocupantes do avião não foi informada.