Lívia Andrade, apresentadora da TV Globo, estava em avião que fez pouso de emergência em SP

A apresentadora Lívia Andrade, que integra a equipe do programa Domingão com Huck, da TV Globo, estava no avião bimotor que precisou fazer um pouso de emergência em Jundiaí, interior de São Paulo, na quinta-feira, 29. A informação foi confirmada pela Rede Voa, empresa que administra o aeroporto Comandante Rolim Adolfo Amaro, onde a aeronave aterrissou.

O incidente aéreo aconteceu após o King Air Beechcraft E90, que tinha partido de Goiás com destino ao aeroporto Campo de Marte, na capital, declarar problemas no sensor do trem de pouso.

O piloto, então, sobrevoou a capital por alguns minutos para gastar combustível e deixar o bimotor mais leve, até conseguir pousar em segurança no aeroporto de Jundiaí, por volta das 19h38.