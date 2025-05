Katy Perry anuncia mais dois shows de turnê no Brasil; saiba onde e quando

Headliner do The Town em setembro, a cantora Katy Perry anunciou mais dois shows no Brasil com a The Lifetimes Tour. Depois da apresentação no festival, no dia 14, em São Paulo, ela passará por Curitiba e Brasília.

No dia 16 de setembro, uma terça-feira, Katy canta no estádio Ligga Arena, em Curitiba. Depois, desembarca em Brasília para show na Arena BRB Mané Garrincha, na sexta-feira, 19. A Move Concerts é a produtora responsável pelo show no País.

Em Curitiba, os ingressos custam entre R$ 212,50 (meia) e R$ 1.350. Em Brasília, entre R$ 225 (meia) e R$ 1.350. Há ainda pacotes de experiência Vip de até R$ 2,5 mil (inteira) e R$ 1.825 (meia).