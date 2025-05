Hozier, engajado com a política no Brasil, não levará tema a show em SP

Hozier se apresentou há um ano no Lollapalooza e garantiu uma das melhores apresentações daquela edição do festival. Agora, ele volta para seu primeiro show solo no País e com um sucesso "fresquinho" nas costas, Too Sweet, seu primeiro hit número 1 nos EUA. Ironicamente, a letra é sobre um tipo de "bad boy" que toma whisky puro, dorme às 3h da manhã e nega uma mulher "doce demais" para ele.

Antes do show, o Estadão encontrou uma figura bem diferente do "bad boy" de Too Sweet. Hozier, na verdade, sabe que é um verdadeiro "gentleman": fala com uma voz gentil, puxa assunto antes da entrevista e deixa os cabelos à la Jesus Cristo presos em um coque frouxo.

"Eu não sei se eu passo tanto essa vibe de ‘bad boy’", ri. Ele também nega veementemente a visão que os fãs têm dele de ser uma espécie de "criatura etérea" que se isola para compor. "Eu me sinto muito apegado à terra, tenho que dizer. Sou absolutamente um pouco ‘pé no chão’ demais."