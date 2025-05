Zé Felipe sai em defesa de Virginia e afasta boatos sobre término: 'Parem de inventar coisas'

Zé Felipe destacou que, apesar da separação, mantém uma relação de respeito com Virginia, com quem tem três filhos. "Não tem quem tá sofrendo mais ou menos. Cada um tem sua forma de sofrer. E sei que ela tá com o coração despedaçado, assim como eu."

Ele também pediu que parem de espalhar boatos sobre o casal. "Peço só que parem de inventar coisas, do fundo do coração mesmo", declarou. "A vida segue. Temos uma convivência maravilhosa. O carinho e o respeito existem, porque o maior presente que eu tive na vida quem me deu foi Deus e a Virginia — e pra ela também."