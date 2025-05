Prêmio da Música Brasileira anuncia atrações da noite de premiação

O Prêmio da BTG Pactual Música Brasileira anunciou as atrações que se apresentarão na noite de entrega dos prêmios de sua 32ª edição. A cerimônia está marcada para ocorrer no dia 4 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Os homenageados deste ano serão os cantores Chitãozinho e Xororó, que formam um das duplas mais importantes do sertanejo. Eles subirão ao palco acompanhados por Enrico e Allison Lima, filhos de Chitãozinho.

Também se apresentam João Bosco acompanhado por Sandy e Mestrinho, Agnes Nunes com Fábio Jr, João Gomes com Mayck & Lyan, Os Garotin com Junior, Lenine com Luana Prado, Paula Fernandes com Tiago Iorc, Vanessa da Mata com Fitti, e Hamilton de Holanda com Bruna Viola, Mestrinho, Carol Biazin e Mayck & Lyan.