MC Poze do Rodo é preso no Rio por suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira, 29, o cantor de funk Marlon Brandon Coelho Couto, o MC Poze do Rodo. Ele é investigado por suspeita de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (CV). A defesa não foi localizada.

Conforme a polícia, a operação ocorreu no bairro do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio.

De acordo com as investigações, o cantor realiza shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV, com a presença ostensiva de traficantes com armas de grosso calibre, como fuzis, garantindo a "segurança" do artista e do evento. "Além disso, a investigação identificou que o repertório das músicas entoadas por ele faz clara apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes", disse.