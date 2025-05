Globoplay retoma projeto que resgata novelas antigas; saiba quais serão as próximas

Com Vera Fischer, Carolina Dieckmann, Reynaldo Gianecchini, Tony Ramos, Marieta Severo no elenco, a novela ficou pelo triângulo amoroso entre Helena e Camila, mãe e filha, e Edu. A novela já foi reprisada duas vezes na TV Globo e uma vez no Viva.

No mesmo vídeo em que apresenta a volta do projeto, Tony Ramos também anuncia duas outras novelas previstas para entrar no Globoplay: Fera Ferida (1993) e As Filhas da Mãe (2001).