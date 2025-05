Como será 'Makunaima XXI', filme inspirado no clássico de Mário de Andrade?

Inspirado no clássico do modernismo brasileiro Macunaíma, de Mário de Andrade, o filme Makunaima XXI já está sendo filmado. Dirigido pelo cineasta Felipe M. Bragança e pela atriz e dramaturga Zahy Tentehar, o longa será uma "recriação contemporânea" da obra e terá no elenco Itallo Makuusi, Mario Jorgi, Gaby Amarantos e Bruno Gagliasso.

"Brasil, Século XXI. Crise climática, guerras, pandemias. Um menino indígena nasce em uma aldeia isolada no norte da Amazônia. Sua mãe e seus irmãos acreditam que ele é a reencarnação de Makunaima, o Criador do mundo em que vivemos, e que teria voltado para salvar o planeta do apocalipse", diz a sinopse.

Em sua busca mística, o jovem conhece Ci, a mãe da floresta, por quem se apaixona. Quando ela desaparece, Makunaima atravessa o país em busca de uma semente mágica com poderes misteriosos - a última lembrança de seu amor.