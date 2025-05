Coleção completa de James Bond chega ao streaming em junho; veja como assistir

Pela primeira vez, a coleção completa dos filmes da franquia 007 estarão disponíveis em um único streaming. O MGM+ anunciou nesta quinta-feira, 29, que adicionará os 25 longas de James Bond ao seu catálogo em 1º de junho.

No Brasil, o MGM+ pode ser assinado como um canal adicional do Prime Video. A assinatura do serviço custa R$14,90 por mês.

Alguns dos filmes de 007 chegaram a integrar temporariamente o catálogo principal do Prime Video, mas foram removidos recentemente, ficando disponíveis apenas para compra e venda digital.