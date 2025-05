Briga entre 5O Cent e Diddy é citada em julgamento do magnata; entenda

50 Cent também já revelou que Combs está ligado ao assassinato de Tupac Shakur, rapper que morreu em 1996.

Ele nunca foi acusado por nenhum dos casos, mas chegou a dizer que as alegações eram "bobagens" em 2016, quando foi entrevistado no programa The Breakfast Club.

Em 2023, Diddy foi processado pela ex-namorada, Cassie Ventura, por abuso sexual durante os 10 anos de relacionamento dos dois. Ele nega as acusações.

Em março, as propriedades do rapper foram revistadas pelas autoridades e 50 Cent comentou o assunto no X (antigo Twitter). "Agora não é mais Diddy que faz, é Diddy já era. Eles não chegam assim a menos que tenham um caso."

Em 2018, Sean Combs falou sobre o desentendimento com o rapper no The Breakfast Club. "Não tenho briga com o Fif. Ele me ama. Vocês não conseguem ver que ele me ama? Vocês realmente acham que isso é ódio? Vocês sabem que ele me ama. Quando ele faz isso, é engraçado para mim. Eu realmente não levo para o lado pessoal. Sei que ele tem um senso de humor diferente, e ele simplesmente não está na minha vida. Não precisamos nunca nos cruzar, e eu nunca direi nada negativo sobre ele, sabe, porque isso simplesmente não sou eu", afirmou.

Christian Combs, conhecido como King Combs, filho de Diddy, alfinetou 50 Cent em uma música lançada no ano passado. "Toda essa fofoca é uma porcaria quando tudo o que eles tinham era 50 Cent/ Quem colocou essa cidade no mapa?/ Parem de mentir", rima.