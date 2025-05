Spotify: Artistas brasileiros arrecadaram R$ 1,6 bi em royalties em 2024, alta de 31% ante 2023

Artistas brasileiros arrecadaram R$ 1,6 bilhão em royalties via execuções de canções no Spotify em 2024, um aumento de 31% em relação a 2023. Para efeito de comparação, o mercado fonográfico brasileiro como um todo teve um crescimento de 21,7% no ano passado, ou expansão de 22,5% considerando apenas o streaming, segundo a IFPI Brasil, a Federação Internacional da Indústria Fonográfica.

Os dados são da edição brasileira do relatório Loud & Clear 2025, divulgada nesta quarta-feira, 28, pelo Spotify. Os royalties gerados por artistas brasileiros no Spotify em 2024 foram mais que o dobro do obtido em 2021, além de terem crescido cinco vezes ante o desempenho de 2018 e nove vezes ante 2017.

A empresa sueca de streaming de música informou ainda que, no ano de 2024, artistas brasileiros foram descobertos por novos ouvintes quase 11,8 bilhões de vezes no Spotify, uma elevação de 19% nas descobertas em relação a 2023.