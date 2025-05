Quem é Rezende, ex-namorado de Virginia Fonseca

Quem é Rezende?

Natural de Londrina, no Paraná, Rezende, hoje com 28 anos, é considerado um dos maiores youtubers do país. O criador de conteúdo soma mais de 33 milhões de inscritos no YouTube e outros 13 milhões de seguidores no Instagram.

Seu canal nasceu com foco no universo gamer, especialmente Minecraft, e rapidamente se tornou um fenômeno entre o público jovem.

Apaixonado por futebol, ele chegou a sonhar em ser goleiro profissional, mas acabou trocando os campos pelas câmeras ainda na adolescência.

Aos 22 anos, abriu sua própria agência, a ADR, com o objetivo de impulsionar a carreira de outros criadores de conteúdo - foi nesse contexto que Virginia passou a ser uma das agenciadas da empresa.

Hoje, Rezende diversificou sua atuação nas redes. Além de vídeos de games, ele produz conteúdos de lifestyle, viagens, desafios e humor, além de parcerias frequentes com outros influenciadores digitais.