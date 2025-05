Quanto tempo Virginia namorou Zé Felipe? Como eles se conheceram? Relembre

Interessado, ele entrou em contato pelas redes sociais. Eles começaram a conversar e, duas semanas mais tarde, o cantor viajou para o Paraná, onde a influenciadora morava, para conhecê-la pessoalmente.

Zé Felipe pediu Virginia em namoro?

No segundo dia após conhecer Virgínia pessoalmente, Zé Felipe pediu a influenciadora em namoro. Depois de duas semanas de compromisso, ela se mudou para Goiânia para morar com o cantor.

Quando Virginia e Zé Felipe fizeram a primeira tatuagem de casal?

Pouco mais de um mês após se conhecerem, com Virgínia morando em Goiânia, eles resolveram fazer tatuagens juntos. Eles marcaram nas mãos um trevo de quatro folhas, e também as inicias um do outro. Na época, participaram remotamente do Encontro, contando a história da relação relâmpago. "A gente é doido. Pode falar", disse Virgínia no programa.

Com quantos meses de namoro Virginia engravidou de Zé Felipe?