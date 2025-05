Morre ator que interpretou Chucky, o brinquedo assassino; Ed Gale tinha 61 anos

Ed Gale, ator americano que interpretou Chucky na franquia Brinquedo Assassino, morreu na terça-feira, 27, aos 61 anos, nos Estados Unidos. Segundo o site TMZ, ele estava em um hospital psiquiátrico em Los Angeles e a causa da morte não foi divulgada.

A sobrinha do ator, Kayse Gale prestou homenagem em uma publicação no Facebook. "Ele deixa um legado repleto de ‘iluminação questionável’ e frases de efeito incríveis. O papel favorito de Ed era o de ‘tio divertido’. Sua linguagem do amor era compartilhar seu amor pela indústria do entretenimento e pela magia de Hollywood com suas sobrinhas", escreveu ela.

"Ele riu muito e fará muita falta. Descanse em paz, seu rabugento", concluiu.