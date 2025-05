Luana Piovani comenta separação de Virginia e Zé Felipe; veja o que ela disse

Em meio à grande repercussão do fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe, anunciado na noite de terça-feira, 27, Luana Piovani voltou a se manifestar sobre o ex-casal. A atriz compartilhou, nesta quarta-feira, 28, um vídeo reflexivo nas redes sociais que retoma críticas que já havia feito aos dois recentemente.

O conteúdo é de Guilherme Batilani, criador que fala sobre comportamento humano. No vídeo, ele faz uma análise sobre felicidade, escolhas e o peso da falta de conhecimento. "A Virgínia é triste para c..., visivelmente. Porque a felicidade dela é o contrário do paradoxo da escolha. Ela tem muitas opções e baixo intelecto e nível cultural para contemplar as opções", começa ele.

No vídeo, o criador de conteúdo faz uma analogia entre riqueza e falta de conhecimento. "Se você tiver um Fusca e entender de carro, você vai ser muito mais feliz do que se tiver uma Porsche e for um idiota", diz.