Kevin Costner é processado por cena de estupro improvisada em 'Horizonte 2'

"Naquele dia, fiquei exposta, desprotegida e profundamente traída por um sistema que prometia segurança e profissionalismo. O que aconteceu comigo abalou minha confiança e mudou para sempre a forma como me desenvolvo nesse setor", disse a dublê no processo.

A denúncia ainda diz que a cena viola os protocolos do SAG-AFTRA (sindicato de atores americano), que exige um requerimento de 48 horas de antecedência para qualquer cena que envolva nudez ou simulação de atos sexuais.

O processo menciona que Devyn havia gravado uma cena de estupro que estava mencionada no roteiro no dia anterior ao do incidente. Na ocasião, a cena havia sido gravada profissionalmente, com ensaios, um coordenador de intimidade e com o set fechado.

Por meio de seu advogado, Marty Singer, Kevin Costner nega todas as acusações. Um comunicado diz que o ator "sempre quer garantir que todos se sintam confortáveis ??trabalhando em seus filmes e leva a segurança no set muito a sério". O advogado também diz que Devyn LaBella acusa, recorrentemente, pessoas na indústria do entretenimento com o motivo de extorsão.

O advogado de Costner também diz que a cena foi explicada para a dublê e que, após um ensaio, ela afirmou que poderia gravar a cena, se necessário. Na mesma noite, ela teria jantado com os coordenadores de dublês e estava "de bom humor".

Já Kate McFarlane, advogada de Devyn LaBella, alega que sua cliente queria descobrir o motivo da cena ter sido autorizada. Nos dias seguintes após o ocorrido, a dublê teria chorado e se sentindo constrangida. Posteriormente, ela entrou na terapia para lidar com os efeitos da experiência.