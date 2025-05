Avião, relógio e bolsa de couro de crocodilo: os presentes trocados por Virginia e Zé Felipe

Os relógios, aliás, são quase um capítulo à parte na coleção do casal. No Dia dos Pais, Zé ganhou um Cartier avaliado em cerca de R$ 200 mil, e, no Natal, foi presenteado com um Rolex Sky-Dweller em ouro amarelo 18 quilates, que custa aproximadamente R$ 400 mil.

No aniversário seguinte, a influenciadora decidiu elevar ainda mais o padrão e presenteou o então marido com outro Rolex, desta vez avaliado em quase R$ 1 milhão.

Outras surpresas

Nem só de datas especiais viviam os mimos. Fora das comemorações, Zé também surpreendeu Virginia com uma bolsa da grife Hermès, feita em couro de crocodilo na cor vinho, avaliada em cerca de R$ 400 mil.

Mais joias

As joias também marcaram a relação. No Dia das Mães, Virginia ganhou um anel de diamantes do designer Paulo Teixeira, estimado em R$ 40 mil, além de um relógio Cartier de ouro amarelo, pulseira de couro e cabochão de safira, no valor de R$ 55 mil.