Tio de Taís Araújo viraliza após levar comidinhas para a atriz

Nos comentários, ele respondeu: "Me emocionei minha sobrinha, eu só tenho a agradecer pela família que tenho. Muito obrigado por todo esse carinho."

Internautas, curiosos com os pratos e quitutes mostrados no vídeo de Taís, pediram pelas receitas de Silvinho. A conta do tio da atriz possui, no momento, cerca de 32 mil seguidores.

Por lá, ele posta receitas e mostra um pouco das comidas que prepara, em quadro que intitulou de "Na Cozinha com o Titio".