Preta Gil comemora aniversário de sobrinho nos Estados Unidos

"O primeiro pedaço vai para ela, a maior", escreveu a filha de Gilberto Gil para a irmã.

"E os clássicos precisam ser respeitados: é cara no bolo e sorriso no rosto", brincou Bela Gil. A família também registrou uma parte do parabéns: "Viva Nino."

Entenda o que Preta faz nos Estados Unidos

A cantora lida com um câncer de intestino desde 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.