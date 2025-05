Por que a atriz Maidê Mahl foi internada pela segunda vez?

"A família dela é simples, do interior do estado do Rio Grande do Sul e eles participam e colaboram com o processo da Maidê como eles podem", esclarece Mariah.

"Neste momento, ela se comunica principalmente por escrita, na maior parte do tempo. A linguagem falada ainda é um pouco limitada. Por isso eu estou aqui, nesses quase nove meses."

Ela também relembrou o acidente da atriz, ocorrido em setembro de 2024, quando sua primeira internação ocorreu. "Ela ficou internada no Hospital das Clínicas por aproximadamente dois meses", complementou.

Após a internação, Maidê foi encaminhada para um centro de reabilitação por cerca de um mês e meio. Após esse período, Mariah explica que houve a necessidade de uma segunda internação.

"Não tem sido um processo fácil. É um processo que sofreu algumas intercorrências, tem seus altos e baixos, mas é possível", manifestou a psicoterapeuta. Ela finalizou o depoimento após agradecer o carinho e as mensagens positivas de fãs e seguidores da atriz.

Em 8 de maio, Maidê compartilhou em suas redes sociais um pouco do processo de reabilitação pelo qual passa. No vídeo, ela caminha com a ajuda de aparelhos.