Marina Ruy Barbosa esclarece motivo de ombro roxo durante tradicional baile em Cannes

A estreia de Marina Ruy Barbosa no tapete vermelho do Festival de Cannes foi um dos grandes destaques brasileiros no evento na França. Além de chamar atenção pelas superproduções, a atriz surpreendeu com dois detalhes: o novo visual loiro e uma mancha roxa no ombro.

Na noite de quinta-feira, 22, Marina participou do tradicional baile da amfAR usando um longo assinado por Olivier Rousteing, diretor criativo da grife francesa Balmain. O modelo pesava mais de 15 quilos e, segundo ela, foi justamente o peso da peça que causou o hematoma no ombro, que ficou visivelmente roxo e com algumas veias saltadas.

O assunto repercutiu nas redes sociais e muitos fãs demonstraram preocupação. No TikTok, Marina respondeu a um seguidor explicando: "O vestido pesava mais de 15kg", contou.