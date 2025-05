Credo: Conheça a plataforma de streaming católica

O mercado de streamings ganhou um novo competidor. Nesta quarta-feira, 28, será lançada a Credo, plataforma focada em produções católicas. O site foi idealizado por Tim Moriarty, cineasta por trás do documentário Carlo Acutis: Roadmap to Reality (Carlo Acutis: Roteiro para a Realidade, em tradução livre), que será lançado na nova plataforma, além de ser e CEO da Castletown Media.

"O público católico não deveria se contentar com nada menos do que excelência artística", disse Moriarty no site oficial da Castletown. "Com a Credo, uma curadoria rigorosa se unirá a um streaming de ponta, para que famílias possam apertar o ‘play’ sabendo que eles terão uma experiência com filmes lindamente criados e espiritualmente ricos."

Moriarty ainda celebrou o título de Carlo Acutis: Roadmap to Reality como a primeira produção a chegar no novo streaming. O documentário explora a vida do beato ítalo-britânico Carlo Acutis (1991-2006), que usou as redes sociais para "pregar os ensinamentos" e foi beatificado pela Igreja Católica em 2020, após o papa Francisco reconhecer seu primeiro milagre. "Sua história encapsula perfeitamente tudo o que a Credo defende", disse o cineasta, que produziu, escreveu e dirigiu o longa.