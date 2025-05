Como é a HQ que ganhou o Pulitzer e entrou para a história do prestigioso prêmio

Em 1992, a graphic novel Maus, de Art Spiegelman, se tornou a primeira história em quadrinhos a ganhar um Prêmio Pulitzer, maior honraria da literatura e jornalismo dos Estados Unidos. À época, a HQ foi celebrada com um prêmio honorário, vencendo na categoria de Citações Especiais. Por anos, a história de como o pai do quadrinista sobreviveu a Auschwitz e aos horrores da Segunda Guerra Mundial foi o único quadrinho a receber o prestigiado prêmio.

33 anos depois, a americana Tess Hull se tornou a primeira quadrinista a vencer uma categoria principal do Pulitzer, com Feeding Ghosts (Alimentando Fantasmas, em tradução livre) sendo premiada com o Pulitzer de Memórias ou Autobiografia.

Publicado em março de 2024, Feeding Ghosts narra a difícil trajetória da família de Hull. Sua avó, Sun Yi, era jornalista na China e, em 1949, primeiro ano do partido comunista no poder, ela teve um caso com um homem suíço, tendo uma filha. Antes do chamado Grande Salto Adiante, em 1958, elas, perseguidas pelo regime, fugiram de forma clandestina, escondidas no fundo falso de um barco, para Hong Kong. Lá, Yi matriculou a filha em um internato bilíngue e escreveu Eight Years in Red Shanghai: Love, Starvation, Persecution, que se tornou um best-seller.