Billie Eilish domina o American Music Awards 2025

O American Music Awards (AMA) voltou com tudo na noite desta segunda-feira, 26, após uma pausa desde 2022. Na 51ª edição, quem apresentou o evento foi Jennifer Lopez, e as performances ficaram por conta de Benson Boone, Gloria Estefan, Gwen Stefani e outros grandes nomes da música.

O evento foi marcado por momentos de celebração e nostalgia. Rod Stewart foi o homenageado da noite e subiu ao palco do AMA pela primeira vez em mais de duas décadas. Já Janet Jackson foi reconhecida com um prêmio honorário, celebrando sua contribuição histórica para a indústria musical.

Mas quem realmente brilhou na premiação foi Billie Eilish. A cantora foi o grande nome da edição, faturando todas as sete categorias em que estava indicada, incluindo as cobiçadas Artista do Ano e Álbum do Ano, com Hit Me Hard and Soft.