The Town anuncia shows de Geraldo Azevedo, Junior, Tihuana e outros; veja

O The Town anunciou nesta segunda-feira, 26, mais atrações para complementar o line-up da edição de 2025 do festival, que ocorre em setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Vários nomes foram confirmados no palco Factory, um dos seis cenários do evento. Dentre os destaques estão Geraldo Azevedo, Junior Lima, a banda Tihuana e o rapper TZ da Coronel.

O artista pernambucano vai cantar no domingo, 14 de setembro, dia que promete ser uma celebração da música brasileira. Ele estará acompanhado por Juliana Linhares.