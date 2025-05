The Town 2025: trens e metrôs funcionarão 24h nos dias do festival; saiba como será

Nesta segunda, 26, o festival também anunciou novas atrações: no último dia do evento, 14 de setembro, o palco The One receberá um show especial de música paraense com Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara.

As cantoras paraenses já foram anunciadas para o espetáculo Amazônia Para Sempre, que acontece também em setembro em Belém, cidade que receberá a COP30. Promovido pela organização do Rock in Rio e The Town, o evento repetirá ainda o show da americana Mariah Carey, que canta no festival em SP no dia 13.

A venda geral de ingressos para o The Town 2025 tem início na terça-feira, 27, ao meio-dia, por meio da Ticketmaster Brasil. A pré-venda exclusiva começou na última terça, 20. O festival contará com atrações como Katy Perry, Green Day, Ludmilla, Travis Scott, Lauryn Hill, entre outros.