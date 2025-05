'The New York Times' destaca Ainda Estou Aqui em sua lista de melhores filmes

A crítica também relembrou as diversas indicações do longa e da protagonista em premiações reconhecidas internacionalmente, como o Globo de Ouro e o Oscar.

Apesar de integrar a lista de 2025, o longa foi lançado em novembro de 2024, tendo faturado mais de R$ 200 milhões em bilheteria.

Ainda Estou Aqui, que ganhou como Melhor Filme Internacional no Oscar, é baseado no livro de mesmo nome do escritor Marcelo Rubens Paiva, que escreveu a obra para a contar a vida de sua mãe, Eunice. Ambientado na ditadura militar brasileira, o filme aborda a história real do desaparecimento e morte do engenheiro civil e ex-deputado Rubens Paiva em 1971, no Rio de Janeiro.

Após Rubens ser levado por militares, Eunice e uma de suas filhas, de 15 anos, são levadas para prestar depoimento. Mesmo abalada pelo trauma e pelo luto, Eunice busca entender o paradeiro do marido e cria forças para criar os cinco filhos em meio à opressão do regime sem que eles entendam o que aconteceu com o pai.