'Tem dias difíceis', diz Bella Campos sobre críticas ao seu trabalho

Bella Campos relembrou sua trajetória como atriz. Aos 27 anos de idade, ela está interpretando Maria de Fátima na nova versão da novela Vale Tudo.

A artista falou sobre as críticas que recebe pelo seus trabalhos no Vou de Táxi, quadro do Domingão do Huck. "Tem dias que são muito difíceis. Sei muito bem quem é a Bella e seria cruel se em quatro anos de carreira exigisse a perfeição."

Ela também relembrou as dificuldades que enfrentou até se tornar uma atriz conhecida.