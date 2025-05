Séries, filmes, documentários e reality: Netflix anuncia pacote com 10 produções brasileiras

Outra novidade no catálogo é Fúria, série que mergulha no universo do MMA. Criada por Igor Verde e Gustavo Bragança, com direção de José Henrique Fonseca, a produção acompanha a trajetória de um jovem lutador em busca da própria identidade. As cenas de luta contam com a preparação e coreografia do renomado Peter Lee Thomas, conhecido por trabalhos internacionais.

‘Meu Namorado Coreano’

Entre os realities, destaque para Meu Namorado Coreano, que acompanha cinco brasileiras vivendo relacionamentos com coreanos e encarando os desafios das diferenças culturais. Gravado em Seul, capital da Coreia do Sul, o programa reflete o crescente interesse dos brasileiros tanto pela cultura sul-coreana quanto por realities de relacionamentos.

‘Fazenda Colonial’

A Netflix também investe em seu primeiro filme brasileiro de terror. Fazenda Colonial acompanha um grupo de amigos que viaja até uma antiga fazenda, onde se depara com eventos sinistros ligados ao passado do País. Dirigido por Marcela Mariz e Renata di Carmo, o longa mistura terror e crítica social, trazendo à tona temas como racismo, escravidão e heranças do período colonial.

‘Tudo Por Um Crime’