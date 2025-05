'O Agente Secreto' terá estreia nacional no Recife, diz Kleber Mendonça Filho

O Agente Secreto, filme com Wagner Moura premiado no Festival de Cannes, terá sua estreia nacional no Recife (PE). A novidade foi anunciada pelo diretor Kleber Mendonça Filho em um post no X (antigo Twitter), nesta segunda-feira, 26.

Ainda sem data oficial, o lançamento deve ocorrer no segundo semestre. Antes, o longa participa da competição oficial do Sydney Film Festival, na Austrália, de 4 e 15 de junho.

"O cinema como catalisador do Centro da Cidade é tema que podemos continuar conversando. A 1ª sessão de O Agente Secreto no Brasil será no Recife. Grande abraço!", escreveu Kleber, ao responder a um comentário do prefeito da cidade, João Campos, que parabenizou a produção e exaltou o cinema local.