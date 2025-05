Demi Lovato e o cantor Jordan Lutes se casam nos EUA

Demi Lovato se casou com o cantor Jordan Lutes, conhecido como "Jutes", no último fim de semana, na Califórnia, Estados Unidos. A cantora utilizou um vestido da grife Vivienne Westwood, que conta com pérolas e o famoso corset, que é uma das assinaturas da marca.

"Quando eu estava pensando sobre qual estilo de vestido usar, acabava voltando sempre aos designs da Vivienne [Westwood] - especificamente em como as silhuetas realmente complementam as curvas do corpo", explicou ela, à Vogue dos Estados Unidos.

Em fevereiro, a cantora se declarou para o até então namorado: "Jordan, mal posso esperar para me casar com você! Os últimos 3 anos têm sido os melhores da minha vida e tenho que te agradecer por isso. Estou obcecada com seu coração, com seu amor e sua luz. Mal posso esperar para envelhecer com você e para começarmos uma família juntos."