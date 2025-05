Wagner Moura se pronuncia em vídeo após ganhar prêmio e explica ausência em Cannes

O ator Wagner Moura se pronunciou a respeito do prêmio de melhor ator do festival de Cannes por seu trabalho no filme O Agente Secreto neste sábado, 24, em um vídeo divulgado no perfil de Instagram da assessoria de imprensa do longa.

O artista não está na França, e por isso quem recebeu o prêmio por ele foi o diretor Kleber Mendonça Filho. Mais cedo, Mendonça havia colocado o ator para mandar uma breve mensagem a jornalistas, via ligação, durante coletiva de imprensa.

Em seu vídeo, Wagner Moura falou mais detalhadamente sobre como recebeu a notícia de sua premiação e deu mais detalhes sobre o fato. Confira abaixo a íntegra de seu discurso: