Virada Cultural: quanto a Prefeitura de SP pagou aos principais artistas em 2025?

A Virada Cultural da cidade de São Paulo em 2025 ocorre neste fim de semana. No sábado, 24, os shows começaram esvaziados na região central, mas depois lotaram com a presença do cantor Belo. Já neste domingo, 25, as apresentações continuam.

Quem financia os shows, que são abertos ao público, é a Prefeitura de São Paulo, que publica os valores que paga às empresas que gerenciam a carreira dos artistas no Diário Oficial do Município.

Os valores a seguir incluem os indicados no "valor global" dos contratos para cada apresentação, ou seja, é o valor que a Prefeitura paga, e não necessariamente o que o artista como indivíduo recebe na íntegra (pode haver outros custos, ou o valor ser dividido entre outros músicos, por exemplo).