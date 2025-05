Sem grandes shows, madrugada da Virada Cultural é marcada por música clássica e festas

A engenheira Lílian Pereira, 40, não vê a mudança com bons olhos. "Em 2018, lembro que assisti o Emicida às 4h. Na época, eu me diverti. O ruim é que, quando o show acaba cedo, a pessoa vai embora cedo da Virada. É um jeito implícito de você acabar com a Virada Cultural de madrugada. Vai todo mundo se dispersar após o show e ir embora. Sem atrações, as pessoas não vão ficar na rua", ressaltou.

A maioria dos 21 palcos espalhados ao redor da cidade ficou vazio ao longo da madrugada, mas o Vale do Anhangabaú continuou a receber atrações como o grupo senegalês Orchestra Baobab e o grupo argentino La Delio Valdez. Em horários parecidos no ano passado, no entanto, as atrações eram Pabllo Vittar e Djonga.

Há uma enorme diferença entre a popularidade das opções, o que fez com que o palco principal se esvaziasse ao decorrer da madrugada. A sensação de segurança, no entanto, permaneceu ao longo do evento. Centenas de pessoas andavam pelo centro de São Paulo no início da madrugada e não houve grandes problemas.

Para quem ainda desejava madrugar pela Virada, havia opções. No próprio Vale do Anhangabaú, os intervalos dos principais shows do palco eram agraciados com o ritmo da música e dos remixes paraense da Aparelhagem Crocodilo.

A performance, que mistura tradição, tecnologia e os maiores hits do Pará em um único show, foi comandada pelo DJ Marlon Beats e chamou atenção por um componente inusitado - um crocodilo metálico de 9 metros de comprimento e cerca de 3 metros de altura.

Sucesso absoluto no Pará, é a primeira vez que a aparelhagem se apresentou em São Paulo. Para chegar na capital, uma carreta de 22 metros atravessou o País com o animal metálico para se apresentar na Virada Cultural.