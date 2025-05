Liniker reúne maior público da Virada Cultural 2025 num show poderoso

Problemas com a limpeza

Boa parte do público elogiou a nova organização, mas o mesmo não foi dito sobre o estado de limpeza da arena central. Com quase 24h de espetáculo contínuo, lixos dos mais variados se acumulavam no chão do local. Se é bem verdade que a situação não estava tão crítica quando de madrugada, a sujeira ainda era notável. ]

O pior, no entanto, foi reservado para os banheiros. Dezenas de cabines químicas foram espalhadas por toda a Arena e a localização delas foi acertada, com pouco tempo de espera nas filas para o banheiro. O odor das cabines, entretanto, se tornou impraticável no segundo dia. Nas regiões próximas aos banheiros, poucos se aventuravam a passar muito tempo devido ao péssimo cheiro.

Outros shows do dia no Anhangabaú

Com apenas um ponto de hidratação ao redor de toda a Arena, o forte calor castigou os fãs de Duquesa, Liniker e João Gomes ao longo do dia. Apesar disso, o clima ao longo do domingo foi agradável e divertido.

Às 9h, o Olodum abriu os trabalhos do palco principal. Foi somente com Duquesa, às 12h, que o público verdadeiramente se animou. Uma das melhores novidades do rap brasileiro dos últimos anos, a cantora de 25 anos se saiu bem após ser escalada de última hora para substituir Marina Lima, que chegou a ser anunciada como a atração do horário, mas não fechou o contrato com a prefeitura.