Disney adia lançamento dos dois novos filmes da franquia Vingadores

A Disney adiou por sete meses o lançamento de Vingadores: Destino e Vingadores: Guerras Secretas, principais títulos da Marvel dos próximos anos. O primeiro filme teve sua data alterada de 1.º de maio de 2026 para 18 de dezembro do mesmo ano. Já o segundo teve sua estreia adiada de 7 de maio de 2027 para 17 de dezembro de 2027.

De acordo com publicações como Deadline, Film e ScreenRant, o principal motivo para a mudança é o tamanho dos longas, que reunirão personagens de diversas produções da Marvel. Vingadores: Destino anunciou 30 membros do elenco em abril, com o presidente do Marvel Studios Kevin Feige confirmando que mais nomes ainda virão. Os sete meses a mais proporcionarão um tempo para que os efeitos visuais sejam melhor trabalhados e que os artistas responsáveis não sofram com prazos apertados.

Outra razão é evitar que os filmes iniciem uma competição interna com outras produções da Disney, uma vez que Vingadores: Destino estrearia no mesmo mês de The Mandalorian and Grogu, próximo filme de Star Wars, previsto para 22 de maio de 2026.