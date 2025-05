Carlos Alberto de Nóbrega é homenageado na Globo e se emociona

Passagem pela Globo e ida ao SBT

À época, Carlos Alberto de Nóbrega foi um dos redatores do clássico Os Trapalhões (leia mais ao fim desta matéria). Um trecho do programa no qual apareceu em frente às câmeras foi relembrado.

A década de 1980 ficou por conta de relatos de seus filhos, Beto e Marcelo de Nóbrega. O destaque ficou para a ida do humorista ao SBT e sua relação com Silvio Santos.

Neste momento, foi tocada introdução da música A Praça, de Ronnie Von, há décadas abertura do humorístico A Praça É Nossa. Dançarinos passaram a formar um cenário semelhante ao do programa do SBT.

'A Praça É Nossa' na Globo

Enquanto o 'velho e querido' banco de praça branco era exposto no centro do palco, alguns atores imitavam personagens clássicos diante de Carlos Alberto, como Vera Verão (Jorge Lafond), Lindeza (Rony Cócegas) e Canarinho (Aloísio Ferreira Gomes).