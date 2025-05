Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho vencem prêmios no Festival de Cannes

O Festival de Cannes, um dos eventos mais consagrados do cinema, realiza sua cerimônia de encerramento neste sábado, 24, que contará com a entrega da Palma de Ouro no festival. Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho já venceram os prêmios de Melhor Ator e Melhor Direção, respectivamente, por O Agente Secreto.

O longa está os filmes que disputam a principal honraria do festival. A produção é um thriller político ambientado no final dos anos 1970, durante a ditadura militar brasileira.

Pouco antes do anúncio dos vencedores, o longa brasileiro foi agraciado com o prêmio de melhor filme do festival pelo júri da Fipresci, principal associação de críticos de cinema do mundo, e também com o Prix des Cinémas Art et Essai, da Associação Francesa de Cinemas de Arte e Ensaio.