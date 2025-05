Vencedor da Palma de Ouro, Jafar Panahi aparece no 1.º longa de Kleber Mendonça Filho

Jafar Panahi, cineasta iraniano que venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes neste sábado, 24, pelo filme It Was Just An Accident, apareceu no primeiro longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, Crítico, em 2008. O brasileiro recebeu o prêmio de melhor diretor em Cannes.

O fato foi relembrado pelo próprio Kleber em conversa com jornalistas, depois da coletiva oficial. Questionado sobre a Palma de Ouro, comentou: "Eu adoro o Panahi. Foi uma das minhas melhores entrevistas quando eu era crítico. Ele, inclusive, está no Crítico, que é meu primeiro longa, sobre a crítica de cinema, sobre ser cineasta."

O diretor ainda comparou as duas produções: "Acho que considerando o mundo hoje, O Agente Secreto e o Foi Só Um Acidente são filmes que parecem destaques interessantes na premiação, porque eles falam muito de liberdade, violência de Estado. Fico honrado de estar na mesma competição que o Jafar Panahi. Eu acho que [os filmes conversam entre si], sim."