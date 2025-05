Quem é Wagner Moura, o 1.º brasileiro premiado como melhor ator no Festival de Cannes

No filme, seu personagem, Marcelo, é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta à cidade de Recife, em Pernambuco, em plena ditadura militar, em busca de uma vida mais tranquila, mas percebe que isso não será tão simples.

Ele não esteve presente para receber o prêmio, que foi entregue ao diretor do longa, que estava na França.

Quem é Wagner Moura

Nascido em Salvador, capital da Bahia, em 27 de junho de 1976, o ator tem 48 anos atualmente e recebeu o prêmio mais importante de sua carreira no Festival de Cannes deste ano.

O público em geral deve se lembrar especialmente de suas passagens pela TV. Ganhou projeção nacional quando participou de seriados da Globo no começo dos anos 2000. Entre eles, Carga Pesada, em que viveu Pedrinho, filho do personagem Bino (Stênio Garcia), que apareceu com recorrência na primeira temporada da série. Em 2003, também esteve no elenco fixo do quadro Homem Objeto, do Fantástico, inspirado na peça de mesmo nome de Luis Fernando Veríssimo.

Depois, ao lado de Lúcio Mauro Filho, Bruno Garcia e Lázaro Ramos, estrelou o seriado Sexo Frágil, que teve duas temporadas na Globo. Fez sua estreia em uma novela em A Lua Me Disse (2005), na faixa das 7. No ano seguinte, deu vida a Juscelino Kubitschek em sua juventude na série JK (2006).