Quem é Kleber Mendonça Filho, brasileiro que foi o melhor diretor do Festival de Cannes em 2025

Aquarius

Em 2016, sua primeira participação no Festival de Cannes, com Aquarius, filme estrelado por Sonia Braga. No tapete vermelho, o diretor e o elenco protestaram contra o processo de impeachment de Dilma Rousseff (PT), que transcorria àqueles tempos.

No longa, uma mulher é a última moradora de um prédio em Recife. Uma imobiliária, que já adquiriu todos os outros apartamentos, segue assediando-a para que aceite um vultuoso valor e deixe o local. Diante da insistência em ficar, a empresa busca formas menos ortodoxas de tentar tirá-la de lá.

Ao Estadão, em 2017, Kleber Mendonça Filho destacava: "O filme está em 77 países, dos quais fui a 23 deles, entre festivais e lançamento. Foi uma experiência muito feliz. Sempre há uma grande tensão quando um cineasta acaba um filme. ‘Será que ele será visto, vai acontecer, viralizar?’. E, até agora, tive a sorte de ver O Som Ao Redor e Aquarius virarem esse organismo que saiu ‘andando’ por aí’.

Bacurau

Bacurau (2019), com Silvero Pereira e Ugo Kier, foi seu trabalho seguinte, novamente exibido no Festival de Cannes. Desta vez, recebendo o prestigiado Prêmio do Júri. O longa, que gira em torno de habitantes de uma pequena cidade no interior do Nordeste que corre risco por conta de um grupo de assassinos estrangeiros, foi outro a ser elogiado pela crítica.