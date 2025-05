Pretenders no C6 Fest: Chrissie Hynde comanda show curto e selvagem em formato à la Beatles

Por Gabriel Zorzetto

Poucas mulheres da geração áurea do rock n’ roll ainda caminham sobre a Terra. Chrissie Hynde, Patti Smith, Stevie Nicks, Debbie Harry, Ann Wilson, Joan Jett... E a lista começa a se esgotar.

Cerca de 13 mil pessoas tiveram a chance de testemunhar o talento de uma dessas heroínas do gênero no palco do C6 Fest, no Parque Ibirapuera, neste sábado, 24, durante apresentação do Pretenders que encerrou uma turnê latino-americana com paradas em Porto Alegre, Curitiba e Brasília, Santiago, Buenos Aires, Montevidéu e Cidade do México.