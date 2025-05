'O Agente Secreto' vence dois prêmios em Cannes antes da entrega da Palma de Ouro

O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura, venceu dois prêmios no Festival de Cannes neste sábado, 24. O longa foi considerado o melhor filme do festival pelo júri da Fipresci, principal associação de críticos de cinema do mundo, e também ganhou o Prix des Cinémas Art et Essai, da Associação Francesa de Cinemas de Arte e Ensaio.

O filme é um dos concorrentes à Palma de Ouro, principal honraria do festival, neste sábado. Além dele, outros filmes que têm chamado a atenção, como Die, My Love, de Lynne Ramsay, O Esquema Fenício, de Wes Anderson, e Um Simples Acidente, de Jafar Panahi, também disputam o prêmio. Veja a lista completa dos filmes que concorrem à Palma de Ouro em Cannes:

- After (Oliver Laxe)