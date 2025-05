'O Agente Secreto' tem chances de ganhar a Palma de Ouro? 'The Guardian' aposta que sim

Apesar de ser presença constante no festival, o Brasil não foi vencedor de nenhuma Palma de Ouro nos últimos 20 anos. A única já vencida pelo País foi com O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, em 1962.

Os vencedores da Palma de Ouro costumam ganhar certo destaque nas disputas pelo Oscar. No ano passado, por exemplo, o grande vencedor, Anora, de Sean Baker, levou os prêmios de Melhor Filme, Diretor, Atriz (Mikey Madison), Roteiro e Montagem na maior premiação do cinema.

Veja as apostas do 'The Guardian' no Festival de Cannes

- Palma de Ouro: O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

- Grand Prix: Two Prosecutors, de Sergei Loznitsa

- Prêmio do Júri: Um Simples Acidente, de Jafar Panahi